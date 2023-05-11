Надежда Бабкина высказалась о романе с Рябовым и заявила, что «о сбитых летчиках не судачат»

В последнее время все внимание публики приковано к Надежде Бабкиной. Уже несколько месяцев в Сети обсуждают расставание певицы с Евгением Гором. Мужчина исчез из личного блога артистки, а сама она все чаще стала появляться на мероприятиях с Рябовым. В новом интервью для издания «7Дней.ru» Бабкина впервые заговорила об изменениях в личной жизни.

Знаменитость не стала отрицать: Рябов — «важное звено» в ее команде, однако их связывают только рабочие отношения. Вот почему на сообщения об их романе Бабкина и ее сотрудник реагируют лишь с улыбкой.

«Он, как и я, все кривотолки воспринимает с улыбкой и понимает, что любая шумиха вокруг артиста говорит о том, что интерес не угасает», — сообщила певица.

Прокомментировала Бабкина и ее отношения с Евгением. По словам Надежды, поводов для беспокойства нет: они по-прежнему вместе и расставаться не собираются.

«Согласитесь, о сбитых летчиках не судачат», — резюмировала знаменитость.

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