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22:00, 02 ноября 2023
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Психолог Корендясева рассказала, в каком случае Бабкина и Шаляпин могут стать парой

Психолог Корендясева рассказала, в каком случае Бабкина и Шаляпин могут стать парой

© Starface.ru

Надежда Бабкина и Прохор Шаляпин выбирают спутников с большой разницей в возрасте. Ни для кого не секрет, что певец предпочитает женщин постарше, а его коллега — мужчин помладше. Мы решили пофантазировать, каким бы был союз двух ярких личностей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева сравнила характеры Надежды и Прохора.

По мнению эксперта, Бабкина и Шаляпин могли бы стать неплохой парой, в которой оба партнера склонны к лидерству. Психолог отметила, что общая сфера деятельности сплотила бы артистов. Надежда и Прохор совмещали бы творческие интересы и дарили бы друг другу вдохновение.

«Они могли бы поддерживать друг друга на концертах и съёмочных площадках. Их отношения стали бы объектом внимания публики, и многие задавались бы вопросом о предстоящем браке артистов», — высказалась эксперт.

Екатерина Корендясева

Психолог

По мнению психолога, союз Бабкиной и Шаляпина стал бы для многих примером. Екатерина обратила внимание на то, что артисты сохраняют дружеские отношения с экс-избранниками. Это говорит о том, что у них нет проблем с коммуникацией и умением создавать благоприятную обстановку.

При этом эксперт отметила: как и в любой паре, у Прохора и Надежды были бы трудности.

«Шаляпин склонен ярко завершать отношения и часто менять партнеров. Надежда, наоборот, не такая активная. Она более устойчивая, и это могло бы стать камнем преткновения. Кроме того, Бабкина способна играть с партнером родительскую роль. Это и ни хорошо, и ни плохо. Здесь многое зависит от потребностей Прохора», — сообщила психолог.

Екатерина Корендясева

Психолог

Союз Бабкиной и Шаляпина имел бы шансы на долгосрочную перспективу при соблюдении следующих факторов.

  • Помощь друг другу и отсутствие попыток доминировать внутри отношений;

  • сохранять роли партнеров и любовников. Не уходить в роли мамы и сына;

  • оберегать личную жизнь от медийного пространства;

  • создавать совместные проекты, выступления, благотворительные фонды;

  • открыто идти на диалог с партнером, не прятать свои обиды и чувства.

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