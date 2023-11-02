Психолог Корендясева рассказала, в каком случае Бабкина и Шаляпин могут стать парой

Надежда Бабкина и Прохор Шаляпин выбирают спутников с большой разницей в возрасте. Ни для кого не секрет, что певец предпочитает женщин постарше, а его коллега — мужчин помладше. Мы решили пофантазировать, каким бы был союз двух ярких личностей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева сравнила характеры Надежды и Прохора.

По мнению эксперта, Бабкина и Шаляпин могли бы стать неплохой парой, в которой оба партнера склонны к лидерству. Психолог отметила, что общая сфера деятельности сплотила бы артистов. Надежда и Прохор совмещали бы творческие интересы и дарили бы друг другу вдохновение.