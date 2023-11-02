Психолог Корендясева рассказала, в каком случае Бабкина и Шаляпин могут стать парой
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Надежда Бабкина и Прохор Шаляпин выбирают спутников с большой разницей в возрасте. Ни для кого не секрет, что певец предпочитает женщин постарше, а его коллега — мужчин помладше. Мы решили пофантазировать, каким бы был союз двух ярких личностей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева сравнила характеры Надежды и Прохора.
По мнению эксперта, Бабкина и Шаляпин могли бы стать неплохой парой, в которой оба партнера склонны к лидерству. Психолог отметила, что общая сфера деятельности сплотила бы артистов. Надежда и Прохор совмещали бы творческие интересы и дарили бы друг другу вдохновение.
«Они могли бы поддерживать друг друга на концертах и съёмочных площадках. Их отношения стали бы объектом внимания публики, и многие задавались бы вопросом о предстоящем браке артистов», — высказалась эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
По мнению психолога, союз Бабкиной и Шаляпина стал бы для многих примером. Екатерина обратила внимание на то, что артисты сохраняют дружеские отношения с экс-избранниками. Это говорит о том, что у них нет проблем с коммуникацией и умением создавать благоприятную обстановку.
При этом эксперт отметила: как и в любой паре, у Прохора и Надежды были бы трудности.
«Шаляпин склонен ярко завершать отношения и часто менять партнеров. Надежда, наоборот, не такая активная. Она более устойчивая, и это могло бы стать камнем преткновения. Кроме того, Бабкина способна играть с партнером родительскую роль. Это и ни хорошо, и ни плохо. Здесь многое зависит от потребностей Прохора», — сообщила психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
Союз Бабкиной и Шаляпина имел бы шансы на долгосрочную перспективу при соблюдении следующих факторов.
Помощь друг другу и отсутствие попыток доминировать внутри отношений;
сохранять роли партнеров и любовников. Не уходить в роли мамы и сына;
оберегать личную жизнь от медийного пространства;
создавать совместные проекты, выступления, благотворительные фонды;
открыто идти на диалог с партнером, не прятать свои обиды и чувства.