Надежда Ангарская рассказала, как ее запугивали врачи во время беременности

Бывшая участница Comedy Woman Надежда Ангарская воспитывает двоих детей. Но во время первой беременности артистке пришлось поволноваться — врачи предрекали ей рождение ребенка с синдромом Дауна.

Во время первой беременности Ангарская попала в неприятную ситуацию. В январе она узнала, что ждет малыша, а в марте отправилась на скрининг. Тогда врачи поставили будущему ребенку несколько диагнозов.

«Первый был синдром Дауна со словами: „Я бы посмотрела через неделю, но нет, тут все понятно“», — рассказала артистка в эфире программы «Секрет на миллион».

Надежда недоумевала, как можно ставить такой диагноз без специального анализа крови. Общение с врачом началось после УЗИ. Доктор тогда долго смотрела ребенка.

«А я вижу на экране, что он ручкой отодвигается. Говорит: „А он мне не нравится“. Это доктор УЗИ», — призналась знаменитость.

Тот же врач дала Ангарской номер другого специалиста, который общался с актрисой с хорошим настроем и пониманием. Он сказал ее, что делать скрининг пока рано, а спустя неделю Надежда убедилась, что с ребенком все в порядке.

В прошлом году актриса стала мамой во второй раз. Она родила сына Даниила от футбольного тренера Николая Федчука. Надежда в шутку говорила, что вышла за него замуж «по залету».