Актриса Надежда Ангарская рассказала, что вышла замуж в 40 лет «по залету»

Бывшая участница Comedy Woman Надежда Ангарская в 40 лет родила сына от футбольного тренера Николая Федчука. Ранее артистка с сарказмом отзывалась о женщинах, которые рожают после 30 лет.

Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем в спортивном центре. Мужчина тренировал ее сына Николая, рожденного в первом браке.

Как призналась Надежда, она не планировала выходить замуж, но, узнав о беременности, передумала. Большого свадебного торжества не было, так как артистка не захотела лишних трат. Как пошутила Ангарская, она хотела, чтобы на свадьбе выступал певец Филипп Киркоров, но он стоит много денег, поэтому свадьбы не будет.

«Я горжусь, что в 40 лет вышла замуж по залету», - приводит Woman.ru слова экс-звезды Comedy Woman.

Ранее мы писали, что у супругов Константина и Алины Крюковых родился ребенок. 38-летний актер стал отцом во второй раз. У знаменитости уже есть дочь от брака с Евгенией Варшавской, а теперь о рождении ребенка сообщила его нынешняя супруга.