«Надеюсь, я прям на сцене умру»: Найк Борзов огорошил неожиданным признанием

Российский рок-музыкант Найк Борзов не хочет думать о завершении карьеры. Артист надеется умереть прямо на сцене.

52-летний певец даже не думает о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю о таких вещах. Надеюсь, я прям на сцене умру», — сказал он в разговоре с NEWS.ru на фестивале VK Fest.

Когда музыканту было 14 лет, он основал группу «Инфекция», просуществовавшую до 1992 года. Коллектив выпустил два полноценных альбома. Но наибольшую известность Борзов получил после начала сольной карьеры.

Ранее певец Родион Газманов признался, что не намерен завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. По словам музыканта, множество общественных мероприятий не отразится на его вдохновении. Артист подчеркнул, что ему хватит сил даже на запись новой пластинки, премьера которой намечена на сентябрь текущего года.

Также кинокритик Александр Голубчиков сообщил в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти», что актер Дмитрий Назаров был очень высокооплачиваемым в России. До 2023 года, когда его со скандалом уволили из МХТ им. А.П. Чехова, его хотели видеть в своих проектах многие режиссеры. Подробнее читайте здесь.