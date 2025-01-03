«Надеюсь, я к нему перееду»: о чем просил сын Муцениеце и Прилучного у Деда Мороза

Актриса Агата Муцениеце неоднократно обвиняла бывшего мужа Павла Прилучного в том, что он отказывается возвращать ей их 11-летнего сына Тимофея. Новый год ребенок встретил с новой семьей актера и, как оказалось, давно мечтал жить с отцом.

В доказательство Прилучный показал в своем блоге письмо, которое Тимофей написал Деду Морозу в 2023 году. Мальчик попросил у волшебника как можно больше времени проводить с папой.

«Я очень сильно люблю папу и хочу к нему переехать. Надеюсь, я к нему переду», — написал Тимофей.

Прилучный отметил, что новогодние желания в итоге сбываются и волшебство существует.

«Получается, что Дед Мороз все-таки существует», - говорится в подписи к сторис.

Напомним, Тимфей по решению суда от 18 октября 2024 года должен проживать с Агатой Муцениеце, но, по словам актрисы, отказывается возвращаться домой и общаться с ней, а также с младшей сестрой Мией. Мальчик проживает с отцом с августа 2024 года. Прилучный заявил, что сын сам выразил желание остаться с ним. Жена актера Зепюр Брутян хорошо относится к ребенку и во всем поддерживает мужа.

Ранее стало известно, что Тимофей встретил Новый год с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей. При этом Агата Муцениеце с младшей дочерью Мией провела время в компании музыканта Петра Дранги. Актриса косвенно подтвердила слухи о новом романе, опубликовав снимок, на котором целуется с новым избранником.