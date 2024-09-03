«Надеюсь, выздоровеет»: Катя Лель пожелала здоровья тяжелобольному Юрию Антонову

Певица Катя Лель пожелала здоровья композитору Юрию Антонову. Она выразила надежду на то, что артист выздоровеет к ее празднику.

«Я надеюсь, что Юрий Михайлович выздоровеет к моему празднику и будет обязательно рядом», - сказала Лель. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

20 сентября Лель исполнится 50 лет.

В конце 2023-го Антонов рассказывал, что четыре года живет с болью. В интервью Kp.ru композитор отмечал: его внешнее состояние не соответствует внутреннему. 79-летний музыкант жаловался, что все дается с трудом и приходится напрягаться до предела.

Ранее Катя Лель рассказывала о причинах развода после 15 лет брака. Певица отмечала, что супруг гулял и «пил в удовольствие». В какой-то момент артистка поняла – больше такой жизни не хочет и достойна большего.