«Надеюсь, вы соскучились по мне»: Виктория Боня объявила о возвращении на телеэкраны

Телеведущая и модель Виктория Боня заявила в своей соцсети, что возвращается на телеэкраны. По словам знаменитости, она не будет выходить на связь весь март из-за съемок. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

После участия в первом сезоне экстремального шоу «Звезды в Африке» Виктория Боня больше не участвовала в подобных проектах. Однако звезда решила снова вернуться на экраны.

«Ребята, я иду на реалити-шоу. Надеюсь, вы соскучились по мне в телеке. Целый март меня не будет на связи. Я пока не могу сказать, какое это будет шоу, но, если у вас есть идеи и вы хотите проверить свою интуицию, пишите мне свои варианты», — сказала телеведущая в видеообращении подписчикам.

Кроме того, Виктория Боня не раскрыла, когда ждать ее появления на экранах. Мнения пользователей Сети разделились. Некоторые считают, что звезда примет участие в шоу «Новые Звезды в Африке», а кто-то высказал предположение, что телеведущая будет сниматься в шоу «Сокровища императора», которое еще не вышло на ТНТ, но уже активно обсуждается в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня рассказала о планах покорить Эверест.