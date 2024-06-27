«Надеюсь, скоро это закончится»: Андрей Леонов рассказал об общении с сыном, живущим в Швеции

Актер Андрей Леонов был женат дважды. Первая супруга, уроженка Чили Мария Куэвас подарила ему сына Евгения, а после уехала жить с ним в Швецию. Звезда «Папиных дочек» признается, что поддерживает связь с наследником только по телефону.

15 июня Леонову исполнилось 65 лет, но сын не смог приехать на юбилей отца. Актер поддерживает связь с наследником на расстоянии.

«Поэтому только общение на расстоянии, к сожалению. Надеюсь, скоро это закончится. Он живет в другой стране — там, где его мама. Они уехали давно, но у нас всегда было тесное общение», — рассказал артист в эфире программы «Жизнь и судьба» на «России 1».

Артист признался, что самое главное для него и его детей — любовь родителей. Если бы не это, Леонов боится предположить, что могло бы произойти. Он до сих пор чувствует присутствие мамы и отца.

По его словам, семья должна быть превыше политики и всего остального. Он надеется, что сын когда-нибудь это поймет.

Андрей Леонов — сын народного артиста СССР Евгения Леонова и Ванды Стойловой. У актера есть дети от второго брака с Анастасией Леоновой — дочь Анна и сын Михаил. Он признается, что не чает души в наследниках.

Ранее звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов попал в больницу после репетиции в «Ленкоме».