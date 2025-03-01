«Надеюсь, скоро Денис станет свободным»: Анна Семенович высказалась о разводе женатого бойфренда

1 марта Анне Семенович исполняется 45 лет. Экс-солистка «Блестящих» встречает юбилей в хорошем настроении — у нее все хорошо и в карьере, и в личной жизни. Звезда счастлива в отношениях с бойфрендом Денисом. Правда, многих поклонников смущает тот факт, что мужчина до сих пор официально женат. Певица объяснила, почему ее возлюбленных еще не оформил развод с супругой.

По словам знаменитости, знакомство с Денисом произошло, когда мужчина был фактически свободен и давно уже не жил с женой. Процесс тормозит то, что брак был заключен в Германии — в стране, где крайне долго оформляют разводы. Анна отметила, что из-за этого люди не могут завершить бракоразводный процесс годами.

«Вот такие сложные системы бракоразводных процессов… Могу сказать, что развод сейчас все ещё идёт, и я надеюсь, что скоро Денис станет свободным еще и документально», — цитирует звезду mk.ru.

Как пояснила Семенович, жена Дениса Марина знала, что он нашел женщину в России, но не могла представить, кто она. Отношения с известной артисткой очень ее удивили, говорит Анна.

Напомним, звезда ранее рассказала, что женатый возлюбленный еще не сделал ей предложение. Однако исполнительница верит, что рано или поздно этот момент настанет.