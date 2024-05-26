«Надеюсь, от меня?»: Валерий Золотухин усомнился в верности Ирины Линдт, узнав о ее беременности

Ирина Линдт вспомнила, как сообщила Золотухину о беременности. В шоу «Секрет на миллион» она призналась, что тогда актера волновал лишь один вопрос.

По словам артистки, беременность не входила в ее планы. Она была уверена, что пойдет на аборт, если неожиданно узнает о своем положении. Однако теперь Ирина вспоминает эти мысли с ужасом.

«Когда я забеременела, то поняла, что никогда в жизни не смогу сделать аборт. Когда я пришла ему (Валерию Золотухину – прим. ред.) сообщать, мы сели на диван, и я просто сказала: «Я беременна», – поделилась актриса.

Она подчеркнула, что Золотухина в тот момент волновало только одно – его ли этот ребенок.

«Его лицо надо было просто видеть, он отвернул голову, невозможно было что-нибудь прочитать по этому лицу. Единственное, что он сказал: «Надеюсь, от меня?» – передает Линдт.

Через 9 месяцев актриса родила сына, которого назвали Иваном. Сейчас ему уже 19 лет, и многие поклонники отмечают невероятное сходство со знаменитым отцом.

«У него иногда прямо мимика, жесты. Иногда мороз по коже бегает, потому что ему было восемь лет, когда папы не стало, и он не мог просто запомнить этого», – добавила Ирина.

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