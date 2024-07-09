«Надеюсь, она сумеет все исправить и обнять своих деток»: Бородина пожелала Блиновской скорейшего освобождения

Телеведущая Ксения Бородина надеется на скорое освобождение блогера Елены Блиновской, находящейся сейчас в следственном изоляторе.

Об этом Бородина заявила в соцсети, отвечая на вопрос, переживает ли она за Блиновскую, передает Telegram-канал «Звездач».

«Да, у нее прекрасные дети, она очень хорошая мама, надеюсь, она сумеет все исправить и обнять своих деток», - написала Бородина. Стоит отметить, что на момент публикации заметки сообщение Бородиной больше не доступно.

Елена Блиновская - популярный блогер и создатель курсов личностного роста «Марафон желаний». В 2023 году ее задержали при попытке уехать за границу. Предпринимательницу обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов и неправомерном обороте платежных средств.

По версии следствия, Блиновская прибегала к схеме «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не уплатив за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. На допросе Блиновская признала вину в полном объеме.

Ранее Ксения Бородина прокомментировала слова ее бывшего мужа Курбана Омарова, признавшегося, что разлюбил ведущую еще до развода, и чувствует вину за измены.

На вопрос, верит ли она в «бумеранг», а также в то, что добро и зло возвращаются, Бородина отметила, что никому не желает «возмездия». По ее мнению, ложь всегда вскрывается со временем, а добро нужно делать бескорыстно, ничего не ожидая взамен.