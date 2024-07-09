«Лживые люди оступятся»: Ксения Бородина сделала заявление после признания бывшего мужа в изменах

Недавно экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров шокировал публику неожиданным заявлением. Бизнесмен рассказал, что чувствует вину перед бывшей женой после измен, и признался, что разлюбил ее еще до развода. В личном блоге экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» порассуждала о бумеранге и высказала свое мнение о лжи, косвенно намекнув на историю с бывшим мужем.

Накануне Ксению Бородину спросили в соцсети, верит ли она в бумеранг, а также в то, что добро и зло возвращаются. Телеведущая отметила, что никому не желает «возмездия». Знаменитость считает, что ложь всегда вскрывается со временем, а добро нужно делать бескорыстно, ничего не ожидая взамен.

«Верю, но не желаю никому. Если люди лживые, непорядочные, то в любом случае они на этом же вранье и оступятся рано или поздно. А когда делаешь добро, делай это с открытым сердцем и не жди ничего», — заявила Ксения Собчак.

Несмотря на то, что телеведущая не раскрыла, кому именно адресовано это послание, ее подписчики решили, что речь идет о ее бывшем муже.

Напомним, Курбан Омаров откровенно рассказал об отношениях с экс-супругой Ксенией Бородиной. Бизнесмен признался, что изменил ей со своей нынешней женой Валерией еще будучи в браке.

«Моя нынешняя жена Валерия ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я еще женат. Она из хорошей, правильной верующей семьи, где такое неприемлемо», — рассказал Курбан Омаров.

Предприниматель заявил, что до сих пор чувствует вину перед телеведущей за то, что разлюбил ее еще до развода.

«Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего», — поделился бывший муж Ксении Бородиной.

Ксения Бородина и Курбан Омаров состояли в браке с 2015 по 2021 год. У пары есть 8-летняя дочь Теона.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Алена Водонаева жестко прошлась по Курбану Омарову после его признания в изменах Ксении Бородиной.