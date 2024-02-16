«Мой защитник, моя опора»: Татьяна Буланова трогательно обратилась к супругу в соцсетях

Летом прошлого года певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена, бывшего теннисиста Валерия Руднева. Супруг младше артистки практически на 20 лет. 16 февраля ему исполнилось 36 лет: звезда поздравила любимого в социальных сетях.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» опубликовала в Сети фотографию своего избранника. Певица призналась, что супруг является ее главной опорой в жизни.

«С днем рождения мой защитник, моя опора, моя любовь», — написала Буланова.

К поздравлениям Руднева присоединилась и певица Анна Семенович, которая как раз и познакомила с ним Буланову. На тот момент экс-солистка «Блестящих» встречалась с другом бизнесмена, но позже с ним рассталась, а для Татьяны случайное знакомство в итоге оказалось судьбоносным.

Ранее Буланова рассказала о знакомстве с родителями своего мужа. Разница в возрасте никогда не смущала пару, но при этом сама исполнительница не знала, как отреагируют на нее мать и отец ее возлюбленного. Отметим, что свекровь лишь на пять лет старше вокалистки.