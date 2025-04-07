«Надеюсь, навеки»: уехавший в США писатель Дмитрий Быков* заявил о планах вернуться в Россию

В 2022 году писатель и журналист Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) эмигрировал в США, где остается и по сей день. Публицист объяснил, в каком случае он может вернуться в Россию.

57-летний педагог пояснил, что его возвращение не будет оседлым.

«Рано или поздно, надеюсь, навеки вернусь — на Востряковское кладбище», — сказал он в YouTube-шоу «На привале».

Быков* также высказался по поводу решения администрации президента США Дональда Трампа ужесточить меры по поводу нелегальных мигрантов. Писатель боится лишиться дома. Он не скрывает, что стать бездомным — его один из главных страхов.

Недавно Дмитрий* лишился ИП в России. Журналисты заявили, что инициатором ликвидации юрлица стал сам журналист — он подал соответствующее заявление в ФНС. Согласно открытым данным, налоговая ликвидировала ИП писателя 29 марта.

*(признан иноагентом на территории РФ)