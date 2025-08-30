«Качество работы пиара Полины Дибровой»: Катя Гордон отреагировала на извинения за вброс о ее связи с Товстиком

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала извинения издания StarHit, опубликовавшего фейковую новость о том, что она якобы вступила в близкую связь с любовником Полины Дибровой и мужем своей клиентки Елены Товстик Романом.

«Я рада, что скорость урегулирования конфликта со СМИ вышла на новый уровень, а качество работы пиара Полины Дибровой и лже-адвоката зловинского вы теперь видите все. Жизненные принципы соответствуют методам работы», - написала Катя в своем Telegram-канале.

Юрист заверила, что будет бороться за свою репутацию и «не поленится разобраться в правовом поле с каждым».

30 августа редакция StarHit принесла публичные извинения Кате Гордон за вброс о ее связи с миллиардером Товстиком. Публикацию издание объяснило тем, что журналистов ввели в заблуждение источник и окружение героев скандальной истории. Кроме того, перед публикацией редакторы получили комментарии Полины Дибровой, а также адвокатов, задействованных в деле, но ни один из них не опроверг фейк.

Ранее Катя Гордон предположила, что порочащую ее информацию мог распространить в сети адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский. Его методы работы она назвала «профанацией», напомнив о поведении Добровинского во время защиты осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова.