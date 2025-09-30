«Надеюсь, его несбывшиеся мечты сбудутся в следующей жизни»: Валерий Леонтьев почтил память Юрия Чернавского

Валерий Леонтьев отреагировал на новость о смерти композитора Юрия Чернавского, с которым дружил и сотрудничал долгие годы. Певец почтил память композитора и выразил надежду на то, что его «несбывшиеся мечты сбудутся в следующей жизни».

Юрий Чернавский являлся автором множества хитов Валерия Леонтьева, таких как «Маргарита», «Танго», «Человек дождя», «Санта Барбара». Именно музыкант вдохновил артиста на запись альбома «По дороге в Голливуд» в Лос-Анджелесе. Это был первый опыт работы советского исполнителя на Западе, и он стал триумфальным. Певец почти память друга и заявил, что его композиции невозможно забыть.

«Те, кто слышал песни Юры Чернавского, уже не могли их забыть или стереть из памяти, да, и зачем? Его музыка была пронизана солнцем, радостью, светлой печалью и, конечно же, надеждой. Вся его жизнь была ожиданием и надеждой. Надеюсь, что его несбывшиеся мечты сбудутся в следующей жизни, они станут музыкой, и те, кто любили и любят его, эту музыку услышат», — цитирует слова Валерия Леонтьева mk.ru.

Напомним, Юрий Чернавский скончался 29 сентября в Лос-Анджелесе, где жил и работал с 1994 года, ему было 78 лет. Композитор сотрудничал со многими артистами, он работал над созданием хитов «Зурбаган» Владимира Преснякова, «Маргарита» Валерия Леонтьева, а также песен Аллы Пугачевой.

