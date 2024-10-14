«Надеюсь, его не удалит программа, отвечающая за нравственность»: Юрий Лоза поделился снимком из отпуска

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что всегда завершает пляжный сезон в Крыму. Он отправился на отдых в Керчь и поделился смелым снимком в своем блоге.

«По традиции я каждой осенью выкладываю смелое фото с пляжного отдыха этим летом. Надеюсь, его не удалит программа, отвечающая за нравственность», - подписал кадр Лоза.

На опубликованном снимке 70-летний композитор запечатлен в черных пляжных шортах с цветочным принтом, серой кепке и солнечных очках.

Исполнитель хита «Плот» сложил руки на груди и встал в кадре так, чтобы позади него было видно Крымский мост.

При этом на пляже кроме Лозы никого не было, так как сезон отпусков давно завершился.

Ранее Юрий Лоза прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Роднино о том, что для нее Москва заканчивается Третьим транспортным кольцом. Композитор объяснил слова парламентария невоспитанностью.