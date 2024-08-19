Лоза после слов Родниной заявил, что культурный человек такое себе не позволит

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной. Напомним, парламентарий заявила, что для нее Москва заканчивается Третьим транспортным кольцом.

Лоза объяснил слова депутата невоспитанностью.

«Такое высказывание не может себе позволить ни один культурный человек. Воспитанный человек всегда должен следить за речью и не позволять себе подобные заявления», - сказал певец.

Его комментарий приводит Woman.ru.

По мнению Лозы, после подобных заявление к Родниной стали многие относиться негативно – и это справедливо, уверен музыкант. Он отметил: например, жителей пригородов - Видного и Красногорска - вся Россия считает москвичами. Композитор считает: неправильно говорить, будто после ТТК уже не Москва, и чертить подобные границы некорректно.

Ранее мы писали подробнее о словах Родниной в интервью, в котором она говорила о жизни в Москве.