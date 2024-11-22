«Надеюсь, что вернусь»: Поперечный* рассказал о тоске по России

Известный блогер Данила Поперечный*(признан в РФ иноагентом) рассказал о желании вернуться в Россию. Об этом он заявил во время беседы с Русланом Белым** (признан в РФ иноагентом), запись которой доступна YouTube.

В рамках общения знаменитости обсудили плюсы и минусы своего статуса. Белый** признался, что безболезненно воспринял новый статус, поскольку ничего не потерял на Родине. При этом юморист уточнил, что переживает лишь из-за «гипотетических ограничений». Поперечный, в свою очередь, рассказал, что испытывает страх после задержания участников группы «Би-2» в Таиланде.

Помимо этого, блогер подчеркнул, что плакал, слушая песню певицы Монеточки*** (признана в РФ иноагентом) «Это было в России», и выразил желание вернуться в родную страну.

«Я надеюсь на то, что я вернусь в Россию», - поделился инфлюэнсер.

Стоит отметить, что супруга блогера Полина Чистякова, в отличие от мужа, регулярно приезжает в Россию. Сам Поперечный* в последний раз посещал Родину в начале 2024 года.

Ранее мы писали, что Данила Поперечный* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов.

*признан в РФ иноагентом **признан в РФ иноагентом ***признана в РФ иноагентом