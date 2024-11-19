Комик Данила Поперечный* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Комик Данила Поперечный* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

8 ноября в Мосгорсуд поступила жалоба Данилы Поперечного* на решение Замоскворецкого суда, который отказал ему в исключении из списка иностранных агентов.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, Поперечного* признали иноагентом из-за получения им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также регулятор вменял комику общение с западными СМИ, распространения сообщений других иноагентов и заявления против СВО.

Накануне против Поперечного* завели административный протокол из-за дискредитации армии РФ. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что блогер Данила Поперечный* рассказал о нехватке денег после признания иноагентом.

*признан иноагентом на территории РФ.