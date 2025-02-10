«Надеюсь, что тот нелюдь обязательно ответит»: Брухунова в слезах набросилась на худрука Театра Сатиры

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова набросилась с ругательствами на художественного руководителя Театра Сатиры Евгения Герасимова. Она заявила, что ее сердце «разорвали», когда закрыли любимый спектакль.

В личном блоге Брухунова обратилась к руководителю театра и высказала свои возмущения. По ее словам, после завершения последней постановки плакали все – и зрители, и актеры. Татьяна отметила, что покидала зал, будто побывала на похоронах.

То, что спектакль решили закрыть, супруга комика считает несправедливым. Она приравняла это к преступлению.

«Это ужасно. Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит. Я не знаю, как, но я очень на это надеюсь. Потому что это просто кощунство, это преступление против культурного театрального зрителя», - заявила Брухунова.

К слову, Татьяна уже ругалась с Герасимовым, когда он закрыл спектакль «Дядя Жорж». Тогда худрук отмечал, что вынужден отказываться от постановок, которые не приносят прибыли.

Ранее Татьяна Брухунова ответила на критику Ирины Безруковой и Кати Гордон.