«Надеюсь, что мы это переживем»: Хаматова и Суханов убиты горем после отмены спектакля в Латвии

Латвийский Национальный театр отменил спектакль уехавшего из России режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Премьерные показы должны были пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. Автор постановки рассказал, что актеры подавлены из-за случившегося.

Спектакль не покажут ни в одном учреждении страны, так как он идет на русском языке. В нем рассказывается о судьбах релокантов, не согласных с властью. Постановку перенесли на другую, менее большую площадку.

Крымов отметил, что артисты держатся изо всех сил, но надеются на лучшее.

«Актёры стараются поддерживать хорошее настроение, но у нас была смена площадки. Как мы можем чувствовать себя после всего того, что с нами произошло? Надеюсь, что мы вообще это переживём», — цитирует режиссера Абзац.

Однако он никак не прокомментировал ситуацию, связанную с отказом латвийских театров от сотрудничества.

Напомним, в феврале 2022 года в новом Рижском театре отменили спектакль Gogolis. Nature Morte, в котором должна была играть Хаматова. На сайте театра появилось сообщение: «Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда».