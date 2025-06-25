«Надеюсь, что хватит ума не менять фамилию»: дочь Волочковой не познакомила маму с родителями мужа

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что до сих пор не знакома с родителями мужа дочери Ариадны. Однако это танцовщицу не волнует. Она уверена, что ей и не нужно общаться с новоиспеченными сватами. Об этом артистка рассказала в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».

Свадьба Ариадны Волочковой состоялась два месяца назад. Девушка обвенчалась со своим возлюбленным, но отказалась ставить штамп в паспорте. Балерина решение дочери поддержала. Более того, она уверена, что наследница не должна брать фамилию избранника.

«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян. Но я не буду настаивать на том, чтобы Ариадна дала внукам нашу фамилию. Хотя, может, ей самой этого захочется», - поделилась Анастасия Волочкова.

По словам балерины, она не знает новых родственников дочери. Ей кажется, что это неважно, поэтому не настаивает на встрече.

«Я была знакома с родственниками бывшего мужа, и ни к чему хорошему это не привело», - уточнила танцовщица.

К слову, мачеха Ариадны Елена Николаева делилась, что основная свадьба девушки состоится этим летом в Москве. На торжество приглашены все близкие жениха и невесты.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на отсутствие звания народной артистки.