«Надеюсь больше с вами не встретиться»: дочь Дмитрия Маликова Стефания сильно похудела на фоне суда

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания сильно похудела после недавнего суда со швейной фабрикой. В личном блоге девушка опубликовала фото, на котором видна ее изменившаяся фигура, и призналась, что ее беспокоит такой вес.

«Привет, мои 45 кг. Надеюсь больше с вами никогда не встретиться», — написала Стефания Маликова.

Напомним, недавно дочь Дмитрия Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики, с которой сотрудничала больше года. Как рассказала мать девушки Елена Маликова, качество пошива одежды для новой коллекции ее бренда Dress By Stesha не устроило Стефанию, поэтому она отказалась платить за итоговую работу.

По словам Елены Маликовой, владелец швейной фабрики первым подал в суд на девушку с требованием выплатить необходимую сумму. Однако Стефания Маликова подала встречный иск и выиграла дело. В результате суд обязал фабрику выплатить девушке 100 тысяч рублей.

Стефания Маликова родилась в браке Дмитрия и Елены Маликовых в 2000 году. В 2018 году у певца и его супруги также родился сын Марк.

По образованию Стефания Маликова является журналистом-международником. В 2020 году девушка объявила о запуске своего бренда одежды — Dress By Stesha, а через два года осуществила «самую большую мечту», открыв бутик в центре Москвы.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Маликов сделал признание о дочери.