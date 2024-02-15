«Надеюсь»: актриса Татьяна Васильева подтвердила болезнь Федора Добронравова

Актриса Татьяна Васильева подтвердила болезнь коллеги, Федора Добронравова. Она сообщила, что артист «приболел», и выразила надежду на скорое выздоровление.

Комментарий Васильевой приводит Пятый канал. Артистка успокоила: ничего серьезного не случилось.

«Я надеюсь, что выздоравливает. Да. Он приболел», - сообщила актриса.

По ее словам, «артист может приболеть». В заключение Васильева заявила, что скоро они будут играть. Отметим, что актеры заняты в одном спектакле.

Напомним, 14 февраля появилась информация о внезапной болезни Добронравова. Зрителям сообщили об этом непосредственно перед спектаклем и предложили посмотреть постановку с участием Васильевой или сдать билеты. В театре сообщили, что у Добронравова резко ухудшилось здоровье. Его болезнь в культурном учреждении назвали «непредвиденной». Представитель актера подтвердила информацию о болезни, но подробностей не привела.