«Надеюсь»: адвокат Ефремова сделал неожиданное признание о его освобождении

Адвокат актера Михаила Ефремова Александр Добровинский выразил надежду на то, что в случае освобождения из колонии его подопечный завяжет со вредной привычкой употреблять спиртосодержащие напитки. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Надеюсь, что если „секретное ходатайство“ об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено, Михаил Олегович бросит пить», — заявил юрист.

Он отметил также, что если это произойдет, то страна вновь обретет «талантливого актера».

Напомним — документы об условно-досрочном освобождении Ефремова поступили в Алексеевский суд Белгородской области. Заседание, на котором рассмотрят прошение, состоится 24 марта. В качестве обоснования для УДО приводится факт ухудшения здоровья артиста в заключении.