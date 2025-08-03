«Надеялся, что я буду одинокой, приползу на коленях»: бывший муж Анжелики Агурбаш хочет сорвать ее свадьбу

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что бывший муж пытается сорвать ее грядущую свадьбу. В беседе с журналом StarHit артистка призналась, что именно по этой причине она не раскрывает имя жениха.

В мае этого года стало известно, что Анжелика Агурбаш выходит замуж в четвертый раз. Изначально свадьба должна была состояться 31 июля, но торжество пришлось перенести на осень. Экс-солистка группы «Верасы» сообщила, что новая дата уже определена, но пока не стала ее раскрывать.

«Это просто комфортная дата для нас и наших гостей. Все, как мы планировали на 31 июля, просто перенесли. В том же месте будет, в тот же час, с тем же составом гостей», — отметила Анжелика Агурбаш.

Исполнительница хита «Я буду жить для тебя» также до сих пор держит в тайне личность своего возлюбленного, его имя знают только самые близкие. Анжелика Агурбаш объясняет: в прошлом у нее уже был негативный опыт публичной личной жизни: «Хочется все оставить для себя максимально, держать все в безопасности. И чтобы люди раньше времени не осквернили и не испортили».

До знакомства с таинственным избранником артистка трижды пыталась построить личное счастье. Теперь же ее свадьбу пытается сорвать бывший муж.

«Есть люди, которым не хочется, чтобы я была счастливой в этом мире, в этой жизни. Люди, которые надеялись на то, что я буду нищей, одинокой, приползу на коленях и так далее. Которые пытаются до сих пор разрушать что-то в моей жизни, снимая какие-то дурацкие программы, передачи. Пытающиеся испортить мне и мою карьеру, и мою жизнь», — заявила певица.

По всей вероятности, речь идет о третьем супруге Анжелики Агурбаш, с которым она со скандалом разводилась в 2012 году. Артистка обвиняла бывшего в тирании и насилии, а Николай Агурбаш заявлял о ее «звездной болезни». Однажды бизнесмен уже приложил руку к расставанию бывшей жены с женихом. Тогда свадьба певицы с Анатолием Побияхо сорвалась за месяц до назначенной даты: «Это сделал мой бывший муж, который очень не хочет, чтобы я с кем-то, кроме него, была счастлива».

Ранее Анжелика Агурбаш заявила, что третий муж мог ее убить: «В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске, в худшем случае была бы зарыта».