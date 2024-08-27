«Надеялись на примирение»: Яна Рудковская прокомментировала развод Алсу с мужем

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала официальный развод певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Бизнесвумен призналась, что рассчитывала на примирение пары.

«Жаль конечно, очень и очень жаль. Мы все до конца надеялись на примирение, но оно так и не случилось. Алсу сейчас безусловно в потрясающей форме, настроении, красива и роскошна, как никогда. Говорит, что все у нее прекрасно! И знаете, я ей верю», - поделилась Рудковская.

Напомним, Алсу была замужем за Яном Абрамовым с 2006 года, у них трое детей, но в конце мая этого года исполнительница неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, Ян Абрамов постоянно изменял артистке, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее звезда подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее мы писали, что Алсу поразила образом на «Новой волне» после развода.