«Надевала самое откровенное»: Анне Седоковой приходилось раздеваться, чтобы братья Меладзе ее заметили

Певица Анна Седокова рассказала, как началась ее эпоха «рыженькой» из «Виагры». Сначала девушке выкрасили волосы в «какой-то жуткий цвет», а потом она стала надевать яркую, откровенную одежду, надеясь, что «сейчас засверкает».

«Девочка из беднейшей семьи. Брошенная отцом после грязного развода родителей и оставшаяся один на один с этим жестким миром. Наконец-то надела какой-то золотой костюм и думала, что вот сейчас она засверкает и люди ее заметят», - написала артистка.

Далее певица опубликовала фото под руку с продюсером Валерием Меладзе. Артистка написала: «Хотя я держалась неплохо, ничего не понимая про сексуальность и женственность, я надевала все самое яркое и откровенное».

Седокова отметила, что ее продолжали не замечать, потому что «все внутри было поломано». На восстановление у артистки ушло много лет.

«Это мой путь, и я его пройду», - подытожила она.

Недавно Седокова, будучи замужем за молодым баскетболистом, рассказала, что «осталась одна».