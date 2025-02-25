Надела футболку дочери: предполагаемая любовница Бондарчука взбудоражила Сеть новым селфи
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29-летняя актриса Софья Синицына любит удивлять вызывающими фотографиями. Экс-возлюбленная Павла Табакова решила примерить одежду четырехлетней дочери Мии и показала результат перевоплощения в социальных сетях.
Родившая от Табакова-младшего актриса тщательно следит за собой. Девушка может похвастаться стройной фигурой в сочетании с аппетитными формами. После появления на свет Мии Софья не дала себе слабину и продолжила занятия в зале.
Результат работы над собой Синицына регулярно презентует фанатам. На этот раз звезда призналась, что носит футболку дочери в качестве купальника.
«Гоняю в футболке дочери как в кроп-топе для плавания. На весьма выигрышных позициях», — написала артистка, сделав селфи в зеркале.
Напомним, у знаменитости есть дочь Миа, которую она родила от Павла Табакова. Девушка рассказывала, что дала наследнице имя в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. Несмотря на разрыв, артист обеспечивает дочь, а Синицына не препятствует их общению.
Вокруг Софьи ходило много слухов. Ее подозревали в романах с именитыми режиссерами — Константином Богомоловым, Федором Бондарчуком и другими, но она всячески опровергала эти слухи.