Надела футболку дочери: предполагаемая любовница Бондарчука взбудоражила Сеть новым селфи

29-летняя актриса Софья Синицына любит удивлять вызывающими фотографиями. Экс-возлюбленная Павла Табакова решила примерить одежду четырехлетней дочери Мии и показала результат перевоплощения в социальных сетях.

Родившая от Табакова-младшего актриса тщательно следит за собой. Девушка может похвастаться стройной фигурой в сочетании с аппетитными формами. После появления на свет Мии Софья не дала себе слабину и продолжила занятия в зале.

Результат работы над собой Синицына регулярно презентует фанатам. На этот раз звезда призналась, что носит футболку дочери в качестве купальника.

«Гоняю в футболке дочери как в кроп-топе для плавания. На весьма выигрышных позициях», — написала артистка, сделав селфи в зеркале.