«Надеемся на лучшее»: родная сестра Губина впервые высказалась о его болезни

Звезда 90-х Андрей Губин давно покинул сцену из-за серьезного недуга. В интервью певец рассказывал, что буквально гниет заживо. Родная сестра знаменитости Анастасия Клементьева впервые прокомментировала состояние брата.

Женщина посетила фан-встречу, посвященную творчеству артиста, которая прошла в Москве. Она подтвердила, что Андрей действительно болен. Семья надеется, что он сможет выкарабкаться и будет радовать поклонников новыми песнями. Об этом сообщает портал «7 дней».

«Ему то хуже, то лучше…Надеемся на лучшее», – высказалась Анастасия.

Андрей признавался, что страдает из-за двусторонней прозопалгии лица. Из-за этого недуга мужчина испытывает сильные боли, имеет проблемы с мимикой и речью.

«У меня парез левой стороны лица. Мне дышать тяжело. Я действительно очень болею», – уверял звезда.

После признания исполнителя некоторые специалисты высказали предположение, что у него скорее всего психологические проблемы.

Напомним, что недавно Губин впервые за долгое время появился на публике. Он стал гостем шоу «Суперстар!» на НТВ. Певец не выступал на сцене, а пришел поддержать своего коллегу Александра Айвазова. По словам очевидцев, артист выглядел уставшим. Было видно, что болезнь его измотала. Но он улыбался и был со всеми приветлив.

Ранее мы писали, что психиатр намекнул о мании преследования у Андрея Губина. Он посоветовал госпитализировать его.