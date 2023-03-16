«Надбавку не получаю»: 61-летняя Роза Сябитова рассекретила размер своей пенсии

Роза Сябитова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и всегда рада рассказать истории из жизни и рабочей сферы. На этот раз знаменитость дала новое интервью изданию «Teleprogramma» и раскрыла размер своей пенсии.

Сябитова призналась: после повышения пенсии она получает 15 тысяч рублей в месяц. К слову, эта сумма в разы меньше, чем у звездных коллег Розы. Несмотря на это, телеведущая не жалуется и никаких претензий к государству не имеет.

«Я всегда вспоминаю слова бабушки, которая говорила, что думать о пенсии нужно с момента получения первой зарплаты. Я всегда руководствовалась этим советом, и все время работала и продолжаю работать, а пенсию откладываю», — пояснила Роза.

При этом Сябитова добавила: она — не народная артистка, поэтому никакие надбавки не получает. По словам телеведущей, у нее есть дети, на которых можно всегда положиться в финансовом плане.

«Надбавку не получаю. Сколько дает государство — за то и спасибо, я всему радуюсь. Рассчитываю на себя и своих детей», — резюмировала знаменитость.

Ранее 61-летняя Роза Сябитова рассказала об интиме с молодым человеком. Женщина открыто заявила: «Секс есть». Полное высказывание телеведущей смотрите здесь.