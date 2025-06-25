Спаржа, сибас и вагю: чем кормили гостей на свадьбе Бородиной и Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина и продюсер Николай Сердюков сыграли свадьбу. После роскошного празднества стало известно, чем молодожены кормили гостей.

В Сети опубликовали меню со свадьбы продюсера и блогера. Скриншот с позициями опубликовал Telegram-канал НеМалахов. На снимке видно, что гостям предлагают на выбор минимум два блюда из каждой категории.

В качестве закусок предлагали крудо из сибаса с цитрусовой заправкой, спаржу с хамоном и трюфелем, карпаччо из говядины с артишоками и трюфельным айоли, перцы рамиро с тартаром из тунца, карпаччо из осьминога с соусом понзу. Разнообразия в салатах было не так много: греческий с фетой и оливками и салат с вагю и соусом йогурт-тахини.

На горячее гостям подали запеченные гребешки с соусом фуа-гра и паэлью со стриплойном. Также был сибас на гриле с лимоном, лопатки ягненка с запеченными овощами и трюфельный цыпленок. В качестве гарнира — овощи на гриле и картошка фри с трюфелем.

Ранее сообщалось, что Бородина и Сердюков потратили на свадьбу более 5,5 млн рублей. Такое мнение высказала директор event-агентства.