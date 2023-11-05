Национализируют: София Ротару может лишиться бизнеса в России

Отель Софии Ротару в Ялте могут национализировать и продать на торгах, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отель Villa Sofia, который расположен в центре Ялты и принадлежит уехавшей из России Софии Ротару, могут забрать в пользу государства и реализовать на публичных торгах. Как стало известно прессе, певица скорее всего не хотела расставаться с недвижимостью, которая приносила ей прибыль.

Все потому, что ценник за отель был неприлично высокий - 2,5 миллиарда рублей. На продажу Villa Sofia была выставлена еще год назад, однако за это время покупатель так и не нашелся. По словам риелторов, недавно со стороны владелицы бизнеса поступило разрешение о торге. Теперь агенты по недвижимости обзванивают потенциальных покупателей отеля.

Известно, что пока максимальная сумма, которую готовы заплатить инвесторы, составляет 890 миллионов рублей. Отметим, что сейчас по документам владельцем недвижимости является сын Софии Ротару.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя внучка Софии Ротару пожаловалась на пережитые в США неудачи.