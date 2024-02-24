«Начну отращивать бороду»: Константин Хабенский заявил, что сменит имидж для съемок в новом проекте

Актер и режиссер Константин Хабенский, который уже два года является худруком МХТ им. А.П. Чехова, сейчас стал меньше сниматься в кино. Однако артист в беседе с писателем Александром Цыпкиным отметил, что намерен наверстать упущенное. Об этом сообщает Kp.ru.

Константин Хабенский признался, что раньше он проводил на съемочной площадке 250 дней в году. Когда актер получил новую должность, количество его съемочных дней сократилось до пяти. Но артист отметил, что планирует продолжать сниматься в кино.

По словам актера, на 2024 год у него намечены съемки в двух проектах — в фильме «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина и в новом сезоне сериала «Метод».

«Начались съемки картины „Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Режиссер — Егор Кончаловский. В середине августа начнутся съемки нового сезона „Метода“. Так что летом снова начну отращивать бороду», — поделился Константин Хабенский.

Кроме того, говоря о своих творческих планах в качестве режиссера, артист заявил, что поставить в театре пьесу «Чайка» Антона Чехова.

Ранее мы писали о том, что актер Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел на съемках фильма «Огонь» с Константином Хабенским в 2020 году.