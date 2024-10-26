«Начинают смаковать»: в Госдуме назвали причину громких разводов российских артистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал причину череды скандалов, связанных с бракоразводными делами российских артистов. По мнению парламентария, громкие разводы связаны с желанием привлечь к себе внимание.

«Есть те, которые начинают смаковать свою тему и создают себе какой-то дополнительный пиар», - сказал Милонов в беседе с aif.ru.

При этом он подчеркнул, что речь идет не обо всех случаях в российском шоу-бизнесе. В качестве примера депутат привел певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. По мнению Милонова, артист корректно сообщил разводе и тем самым прекратил любые домыслы и сплетни.

«А когда начинают рассказывать о подробностях, как-то еще привлекать внимание… Это, конечно, лютый пиар, и мне кажется, это неэтично абсолютно, и показывает такую знаменитость с не лучшей стороны», - резюмировал депутат.

Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что проблемы с Владиславом Бакальчуком из-за общего бизнеса начались задолго до их расставания. Она назвала супруга, с которым прожила 20 лет, не очень хорошим партнером с абьюзивными наклонностями.