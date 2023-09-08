«Начинаю волноваться»: перекроившую лицо Викторию Боню перестали узнавать
Телеведущую Викторию Боню перестали узнавать фанаты после новой пластики.
© Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News
Телеведущая Виктория Боня решилась на пластическую операцию ради осуществления мечты. Она сделала себе так называемые «лисьи глазки», однако окончательный результат пока не показала. Дело в том, что отек еще до конца не спал, ведь прошло только 13 дней. Правда, звезда «Дома-2» все равно уже начинает волноваться, потому что ее перестают узнавать люди.
Виктория вышла на связь с поклонниками в личном блоге и сняла свое лицо, но солнечные очки не убрала. Она рассказала, что столкнулась в бутике с фанаткой, которая подошла к ней только из-за кепки.
«А меня она не узнала. А если меня люди перестанут узнавать? Неужели мой нос так сильно изменился? Всё это странно. Я начинаю волноваться», - призналась Боня.
Напомним, что после операции у телеведущей перестала шевелиться губа. Сейчас же чувствительность постепенно начала возвращаться, но еще не полностью. По словам Виктории, у нее под носом находятся специальные гранулы, которые поставили, чтобы избавиться от носогубных складок. Из-за этого Боня пока чувствует себя неполноценно, но верит, что через неделю все придет в норму.
Ранее Викторию Боню после пластики сравнили с Майклом Джексоном.