«Начинаю тебя понимать»: пережившая насилие Асмус готова простить мать

Актриса Кристина Асмус сообщила, что готова простить мать после многолетнего молчания. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Кристина никогда не скрывала напряженных отношений в семье. Более того, 3 года назад она объявила, что перестала общаться с мамой. Как выяснилось, спустя время артистка решила наладить с ней общение.

В личном блоге Кристина трогательно обратилась к родительнице. По словам знаменитости, ей тяжело дался этот шаг. Вот почему она «тысячу раз стирала и писала буквы». Родив дочь, Кристина начала понимать некоторые поступки мамы.

«Мам, начинаю понимать тебя только сейчас. Только сейчас осознаю, что все самое сильное — от тебя», — высказалась актриса.

Асмус призналась, что рождение дочери никак не повлияло на ее отношения с матерью. Женщина отказывалась от общения с внучкой, а сама Кристина держала злобу из-за насилия в детстве. Это и стало причиной затянувшегося конфликта.

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