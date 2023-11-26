«Горько»: Кристина Асмус высмеяла свадьбу Александра Петрова

Кристина Асмус посмеялась над свадьбой Александра Петрова и его возлюбленной, об этом сообщает Woman.ru.

Когда-то Кристина Асмус была близкой подругой Александра Петрова. Однако все изменилось после того, как актер бросил Стасю Милославскую, с которой близко общалась Асмус. После того, как Петров рассказал о новой любви всей жизни, актриса встала на сторону брошенной подруги.

Несмотря на то, что прямо о новом браке Петрова с Антоновой Асмус никак не высказывалась, она все же намекала на предательство со стороны актера. Так, в соцсетях она заявляла об обиде близкого человека, который настроил против нее кинопродюсеров.

Теперь же Асмус заговорила, предположительно, о пышной свадьбе Петрова, которая прошла накануне. Актриса выложила снимок с потрепанной прической и неоднозначно его подписала:

«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — написала она.

Ранее мы писали о том, что свадьба Александра Петрова и Виктории Антоновой обошлась им в 25 миллионов рублей.