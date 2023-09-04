Начинала карьеру со стриптиза: эти факты о своем прошлом Лайма Вайкуле держит в секрете

Недавно вскрылась правда о прошлом латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Выяснилось, что в далеких 80-х артистка начинала свою карьеру в варьете «Юрас Перле». Об этом сообщает НТВ.

Ресторан «Морская жемчужина» славился раскрепощенными девушками из кордебалета. Как утверждает Елена Мазур, Лайма Вайкуле выступала вместе с ними.

«Выглядело это так: выбегали голые девочки, которые поворачивались к публике задом, показывали голые попы, в которых просто ниточка была. Публика просто валялась в шоке. Вот там была Лайма Вайкуле», – рассказывает женщина.

Примечательно, что у гостей варьете был свободный доступ к таким танцовщицам. Так, по словам Елены Мазур, известный актер однажды заказал себе ныне исполнительницу хита «Еще не вечер».

Ранее мы писали, что шоумен Иван Ургант лишился очередного прибыльного контракта. С 2020 года он был лицом Альфа-Банка, однако кандидатуру амбассадора пересмотрели и взяли на эту роль рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста.