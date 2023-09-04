Лишился последнего: с Иваном Ургантом разорвали очередной прибыльный контракт

Шоумен Иван Ургант лишился очередного заработка. С 2020 года он был лицом Альфа-Банка, снимался в рекламе и представлял его интересы. Однако испорченная репутация телеведущего заставила компанию пересмотреть кандидатуру своего амбассадора. Теперь лицом кредитного учреждения будет рэпер Баста (Василий Вакуленко).

К слову, певец уже активно снимается в рекламе банка, в то время как Ургант до сих пор не вернулся на отечественное телевидение. Еще весной он сообщил, что скоро вновь покажется на Первом канале, однако после этого никаких изменений так и не произошло. Сейчас Иван, насколько известно, довольствуется лишь корпоративами.

Отметим, что с уходом с ТВ артист лишился больших заработков. Перестало выходить его вечернее шоу «Вечерний Ургант», его прекратили звать в проекты и давать вести программы и концерты. Перед Новым годом 2023 Иван снялся в фильме, но вскоре он был изъят из публичного доступа. Все это сильно ударило по его бюджету. А разорванный контракт с банком стоил ему нескольких миллионов рублей.

О новом же амбассадоре компании сообщил РБК. Известно, что Баста был выбран не просто так. Он уже долгое время является клиентом Альфа-Банка, это стало решающим фактором.

Ранее появилась информация, что крестного сына Андрея Урганта не берут в детский сад из-за отсутствия прописки в Москве.