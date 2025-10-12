«Начинается сумасшедшая жесть, не можешь справиться ни с чем»: как живет вдова Юрия Мороза после смерти мужа

Вдова режиссера Юрия Мороза рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти мужа. В своем Telegram-канале Виктория Исакова призналась, что сейчас с ней происходит «сумасшедшая жесть», и раскрыла, как с этим справляется.

Внезапная смерть 68-летнего Юрия Мороза стала потрясением для его близких, в особенности – для жены, которая была рядом на протяжении болезни режиссера. Виктория Исакова не скрывает: с уходом супруга ее жизнь превратилась в ад. В такие моменты актриса спасает кино – так она верит, что все еще когда-нибудь наладится.

«Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, когда не можешь справиться вообще ни с чем, ну и все вытекающие… я смотрю сериалы «Друзья» от корки до корки, «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва». Вот что может спасти человечество. Когда все хорошо и может стать еще лучше. Так хочется верить, что это возможно…» — поделилась Виктория Исакова.

Пережив тяжелую утрату, артистка смогла взять себя в руки ради 10-летней дочери от Юрия Мороза Варвары. Виктория Исакова уже вернулась к работе, а недавно сообщила о завершении съемок в новом проекте «Трудно быть Богом». Также вместе с дочерью актриса посетила Русский музей.

Юрий Мороз и Виктория Исакова познакомились в 2003 году в один из самых тяжелых периодов в жизни режиссера. Он переживал утрату — его 40-летняя жена Марина Левтова погибла в страшной аварии, заслонив собой дочь. Артист признавался: «Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему». Брак пары начался с трагедии — их трехмесячная дочь умерла из-за редкого генетического заболевания. Лишь через 12 лет супруги решились снова стать родителями, и в 2015 году у них родилась дочь Варвара.

Напомним, на счету у Юрия Мороза в фильмографии более 100 кинопроектов, среди которых «Каменская», «Апостол», «Братья Карамазовы», «Содержанки». В 2023 году у сценариста выявили рак поджелудочной железы. Режиссер до последнего продолжал работать, несмотря на тяжелую болезнь, но 14 июля 2025 года ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Ранее Виктория Исакова призналась, что тоскует по умершему мужу Юрию Морозу: «Я увидела эту огромную и прекрасную реку, и целая жизнь воспоминаний пролетела в одно мгновение».