«Начинается борьба»: актер Роман Мадянов рассказал о тяжелом недуге

Российский актер Роман Мадянов поделился откровенными подробностями своей жизни. 60-летний мужчина признался, что у него был очень тяжелый недуг, с которым он в итоге смог справиться. Звезда сознался в алкогольной зависимости.

В беседе с изданием Аргументы и факты Роман вспомнил времена, когда к нему пришла первая актерская слава. По словам мужчины, это было для него настоящим испытанием на прочность. В то время он пристрастился к спиртным напиткам, но думал, что держит себя под контролем.

«Все начинается с эйфории — вино, компания, богема, много друзей. Сначала я в ударе. Но потом ты понимаешь, что падаешь в яму», – поделился Роман.

В итоге артист не заметил, как приобрел алкогольную зависимость. Он понял это тогда, когда появились проблемы с работой и семьей.

«Ты с утра встал, тебе идти на съемку. И тут начинается борьба с собой. Надо привести себя в порядок, просто красную рожу, извините, загримировать, в глаза закапать, чтобы они не были розовые, как у кролика», – рассказал Мадянов.

Знаменитость понял, что ему нужно избавиться от серьезного недуга, пока он не потерял любимую работу. В этот сложный период мужчину спасла жена. Вместе они смогли преодолеть трудности. Роман отметил, что лишился многих так называемых «друзей», после того как завязал с алкоголем.

«И ты остаешься с теми, кто тебя никогда и не предавал. Шелуха, пена уходят, и рядом с тобой только те, кто всегда продолжал тебя любить, уважать. А вот если бы я не бросил пить, давно бы уже был там, на 1.5 метрах под землей», – признался актер.

Ранее мы писали о том, что Мадянов бросил театр ради съемок в сказках. 60-летний актер пояснил, что в театре Маяковского его ставили на незначительные роли, предлагали «прыгать нормы ГТО», в то время как он ожидал более высокой планки.

Зато в кино Роман востребован серьезно. Только за четыре последних года он снялся более чем в двадцати ролях, а в новых сезонах сериала «Склифосовский» сыграет главного врача.