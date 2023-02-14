«Артист должен бежать»: актер Роман Мадянов бросил театр ради съемок в сказках

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов окончательно покинул театральную сцену.

60-летний актер пояснил, что в театре Маяковского его ставили на незначительные роли, предлагали «прыгать нормы ГТО», в то время как он ожидал более высокой планки.

Зато в кино Мадянов востребован серьезно. Только за четыре последних года он снялся более чем в двадцати ролях, а в новых сезонах сериала «Склифосовский» сыграет главного врача.

Особенно привлекают актера сказочные роли.

Мне кажется, артист должен все бросать и бежать в сказку. Ты можешь быть там каким угодно, тебя, может, даже не узнают на экране. Но смотреть этот фильм будет не одно поколение, - убежден Мадянов.

О своей новой роли сказочного царя в фильме «По щучьему велению», съемки которого завершаются на «Мосфильме», актер говорит однозначно: «Такой кайф!»