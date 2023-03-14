«Начинает уничтожать организм»: болезнь Началовой может привести Костомарова к летальному исходу

Фигурист Роман Костомаров еще 10 января попал в реанимацию в больнице «Коммунарка». По последней информации его состояние начало постепенно стабилизироваться, однако не исключено, что медики готовят спортсмена к третьей ампутации. Около месяца назад олимпийский чемпион лишился стопы и пальцев на руках, теперь же он может остаться без левой кисти.

Инсайдеры сообщают, что после двух инсультов и повторного введения в состояние медикаментозного сна у Романа возобновился сепсис. Омертвение тканей начало распространяться на одной из верхних конечностей, и пока остановить этот процесс у врачей не получается. Медперсонал больницы не торопится с проведением операции, так как из-за ослабшего организма есть огромный риск, что Костомаров просто не переживет хирургического вмешательства – сердце остановится раньше.

Врач-кардиолог Ольга Молчанова в беседе с изданием Woman.ru подтвердила, что летальный исход в случае третьей ампутации действительно возможен. По словам специалиста, сейчас сердце фигуриста работает на пределе своих возможностей. Пока он был в коме, орган находится в состоянии «сохранения». Однако как только спортсмена начали приводить в сознание, ослабленное сердце перестало справляться с нагрузками.

Также эксперт предположила, что у Романа может развиваться заболевание васкулит. И именно он приводит к разрушению организма. Примечательно, что от этого недуга страдала и Юлия Началова.

«Под васкулитами понимается целый ряд заболеваний. Например, у Юлии Началовой была красная волчанка — это примерно тоже самое. Происходит общий сбой, иммунитет начинает уничтожать организм. Но проявится болезнь или нет — нельзя угадать», - рассказала Ольга Молчанова.

Эту версию подтверждает то, что после комы у Романа вновь началась гангрена, так как из-за болезни воспаляются сосуды и образуются тромбы, нарушающие кровоснабжение конечностей.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала все новости о Костомарове ложью.