Возможно привлечение к уголовной ответственности: что грозит Лепсу за удар по телефону фанатки

Певец Григорий Лепс может стать фигурантом административного или уголовного дела после того, как выбил телефон из рук девушки на своем концерте. Об этом сайту «Страсти» заявила юрист Анастасия Подгрудкова.

Специалист прокомментировала инцидент с участием звезды. Так, на концерте в Костроме исполнитель позволил себе выбить смартфон из рук фанатки, которая стояла близко к сцене. При этом, как утверждают СМИ, певец просил девушку убрать устройство, но та не отреагировала на замечание.

По словам Подгрудковой, Лепса могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности — все зависит от степени причиненного ущерба.