Возможно привлечение к уголовной ответственности: что грозит Лепсу за удар по телефону фанатки
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Певец Григорий Лепс может стать фигурантом административного или уголовного дела после того, как выбил телефон из рук девушки на своем концерте. Об этом сайту «Страсти» заявила юрист Анастасия Подгрудкова.
Специалист прокомментировала инцидент с участием звезды. Так, на концерте в Костроме исполнитель позволил себе выбить смартфон из рук фанатки, которая стояла близко к сцене. При этом, как утверждают СМИ, певец просил девушку убрать устройство, но та не отреагировала на замечание.
По словам Подгрудковой, Лепса могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности — все зависит от степени причиненного ущерба.
К административной ответственности возможно привлечь, если указанное деяние не повлекло значительного ущерба, а к уголовной — наоборот, если последствием совершенного деяния стало причинение значительного ущерба потерпевшего. Значительность ущерба будет анализироваться в зависимости от имущественного положения лица.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
Кроме того, по словам юриста, фанатка Лепса может обратиться в суд. Она вправе подать иск о взыскании материального ущерба и морального вреда.
Ранее сообщалось, почему Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме. По словам очевидцев, девушка вела себя по отношению к звезде очень навязчиво.