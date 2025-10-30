«Начинает скулить и плакать»: Пресняков рассказал о состоянии 78-летней матери
© Starface.ru
Певец Владимир Пресняков в беседе с корреспондентом Пятого канала рассказал о состоянии здоровья своей матери, Заслуженной артистки России Елены Пресняковой. 78-летней вокалистке легендарной группы «Самоцветы» врачи порекомендовали сделать операцию.
Женщине необходима замена хрусталика из-за ухудшения зрения. Один глаз у нее видит хорошо, в то время как другой воспринимает изображение «смазано».
Певец отметил, что его мама в целом не жалуется на самочувствии и ведет активный образ жизни. Она не может сидеть без дела.
«Не может больше трех дней высидеть дома, начинает скулить и плакать», — поделился подробностями Владимир Пресняков.
Артист иронично добавил, что, несмотря на необходимость операции, его мать хорошо различает всех членов семьи.
«Не знаю, и меня, и внуков, и мужа — отца моего нормально видит», — заключил он.
