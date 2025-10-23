Помощники Владимира Преснякова объяснили лезвие бритвы у певца на концерте

Певец Владимир Пресняков выступил на большом сборном концерте звезд, выйдя на сцену с лезвием бритвы на груди. Помощники объяснили, откуда у артиста такое украшение рядом с крестиком.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь», - рассказали журналистам.

Издание отмечает, что модный аксессуар символизирует независимость человека от мнения окружающих, а также является символом силы и стойкости, защищает от негатива. За кулисами певец говорил, что музыка для него – не работа, а любимое дело. В этом смысле Пресняков считает себя счастливым человеком.

Певец отметил, что в последние годы у него насыщенный график концертов. Несмотря на занятость, Пресняков старается уделять время детям.

«Мы нечасто делаем вместе уроки. Но регулярно обсуждаем их, как с другом. Я – не строгий отец», - поделился артист и отметил, что бывает строг преимущественно в вопросах использования смартфонов.

Ранее Владимир Пресняков рассказывал о здоровье 79-летнего отца. Исполнитель рассказал, что ежедневно звонит ему, играет с родителем в футбол.