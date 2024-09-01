«Начинает новую жизнь»: Татьяна Тарасова отреагировала на поступление Валиевой в МГИМО
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Татьяна Тарасова похвалила Камилу Валиеву, которая поступила в МГИМО. Об этом сообщает Sport24.
1 августа стало известно, что Камила Валиева успешно поступила в МГИМО. Не уточняется, на какой именно факультет фигуристка прошла по итогам экзаменов. Однако известно, что после окончания вуза она планирует работать на Первом канале.
На новость о поступлении отреагировала тренер Татьяна Тарасова.
«Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать. Что в этом такого? Зачем думать правильно это или нет?» — задалась вопросом она.
Тарасова похвалила Валиеву и пожелала ей удачи в обучении.
«У нас все спортсмены учатся в разных институтах. Для каждого человека важно получить образование. Так что Камила — молодец!» — заявила она.
Ранее мы писали о том, что Татьяна Тарасова высказалась о замужестве 20-летней фигуристки Саши Трусовой.